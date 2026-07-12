Scossa di terremoto nel Beneventano: sisma di magnitudo 3.3 con epicentro ad Apice

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella notte di oggi, domenica 12 luglio 2026, alle ore 04:56, nel territorio della provincia di Benevento.

Secondo i primi dati disponibili, l’epicentro è stato localizzato a circa un chilometro a est del comune di Apice (BN), mentre la profondità stimata è di circa 13 chilometri.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose e non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle località in cui il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione.

L’evento sismico è stato rilevato dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Considerata la magnitudo e la profondità, la scossa potrebbe essere stata percepita in diversi comuni del Beneventano e, in maniera più lieve, anche in alcune aree delle province limitrofe.

Le autorità continuano a monitorare la situazione. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati qualora emergano nuove informazioni o segnalazioni dal territorio.