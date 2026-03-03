In arrivo Dolce Avellino. Golosità in strada: dal 5 all’8 marzo su Corso Vittorio Emanuele

Dolci tipici, delizie al cioccolato, vini, show cooking, musica e spettacoli: saranno questi gli ingredienti di Dolce Avellino, in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo.

Ad accogliere la prima edizionedel goloso evento che promuove tipicità ed eccellenze, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, sarà Corso Vittorio Emanuele. Un’occasione per vivere al meglio un lungo fine settimana che culminerà con le celebrazioni della Giornata Internazionale della donna e farà da apripista alle compere in vista delle festività pasquali.

Ad ingresso libero e gratuito, l’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, gode del patrocinio del Comune di Avellino, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Ad Avellino c’è sempre da brindare, la sua tradizione enologica ci invita a dare sempre largo spazio al vino. Così è nata Dolce Avellino, unendo la nostra grande passione per il cioccolato e le dolcezze tipiche alle produzioni che parlano fortemente di territorio e di passione. D’altronde ci avviciniamo alla primavera e alle festività pasquali, i nostri artigiani hanno cominciato a lavorare a delle meravigliose uova di cioccolato proprio per l’occasione”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

A rafforzare la bontà degli obiettivi dell’iniziativa l’adesione dell’associazione Italia Eventi a The Chocolate Way: una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici.

Il programma di Dolce Avellino

Dolcezze e tipicità, ma soprattutto prodotti a base di cacao, elemento essenziale da cui nascono tutti i prodotti al cioccolato. Sono loro i protagonisti di un mercatino ricco e vivace, attorno a cui si sviluppano diverse iniziative adatte a grandi e piccini.

La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20, è gestita dai maestri perugini del cioccolato. Saranno loro a proporre l’attività laboratoriale “La storia, le origini e le fasi di lavorazione del cacao”, molto attesa dai bambini e dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata e “Diventa cioccolatiere per un giorno”, un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata.

In tre differenti orari (alle 17, alle 18 e alle 19) prenderà vita, invece, “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”. Una dolcissima attività laboratoriale dedicata ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini.

I più piccini avranno l’occasione di accedere all’area ispirata a Willy Wonka ed il suo mondo di cioccolato, dove sarà possibile realizzare divertenti e dolci foto ricordo con il supporto di un fotografo professionista.

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo, alle ore 19, “Appuntamento con l’enogastronomia irpina”. Saranno i cuochi Luigi Vitiello, Francesco Vitulano, Carmela Cerrone, Pasquale Maietta, Luca Pugliese e Michele Casuladell’Associazione Cuochi Avellinesi a preparare e raccontare tipicità irpine.

Venerdì sera, alle ore 20, la musica live sarà affidata alle sonorità di Anema Longa, mentre sabato alle ore 20imperdibile l’appuntamento con la Dance du pied. Un suggestivo teatro di figura con Monsieur David e Madame Marion. A chiudere l’evento, domenica alle ore 19:30, sarà il gruppo di musica popolare Vienteterra.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

L’iniziativa “La Sana Merenda” rappresenta l’impegno con il mondo della solidarietà ed alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione. Attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP sarà possibile sostenere le associazioni locali ed i loro progetti più importanti.

I prodotti e le eccellenze di Dolce Avellino

Saranno 4 le regioni italianeprotagoniste del mercatino di Dolce Avellino. L’Irpinia si racconterà con un’azienda artigianale di cioccolato e di praline, mentre da tutta la Campania arriveranno i dolci della tradizione e i torroni, tante tipologie di frutta disidratata e di cioccolatini, tra cui quelli realizzati con il vino e con un antico liquore campano denominato “Vernaccio”. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate. Golosissimi i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Tante le varietà di miele proveniente da apicoltura biologica. Dall’Agro nocerino sarnese un’antica dolceria proporrà biscotti, torroni, cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni. Dalla grande tradizione perugina diversi artigiani proporranno cioccolato, dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Dalla tradizione calabra arriverà l’inimitabile liquirizia, mentre siciliani i cannoli, il cioccolato di Modica e i dolci realizzati con pasta di mandorla.