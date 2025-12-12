Il Liceo Classico del Convitto Nazionale di Avellino tra le eccellenze italiane – Eduscopio 2025

Tra i sei Licei classici e scientifici d’Irpinia, inseriti tra le eccellenze nazionali nella classifica annuale di Eduscopio 2025, stilata dalla Fondazione Agnelli, svetta finalmente, per la prima volta dopo anni, il Liceo Classico del Convitto Nazionale di Avellino, guidato dal Rettore Attilio Lieto. Grande soddisfazione per la comunità dell’Istituzione.

La Fondazione Agnelli ogni anno valuta gli istituti per la capacità e per l’efficacia dimostrata nella preparazione degli studenti diplomati al mondo del lavoro e dell’Università. Valutando gli esiti universitari e lavorativi di 1.355. 000 diplomati in tutto il Paese, il Classico del Convitto è risultato il top in Irpinia per la ricaduta dell’offerta formativa sugli esami sostenuti, sui crediti acquisiti, sui voti ottenuti al primo anno di Università.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che premia il lavoro della Dirigenza, dei Docenti, degli Educatori, del personale ATA e, soprattutto, degli Studenti, che ogni giorno contribuiscono alla grandezza dell’Istituzione.

Il Rettore Lieto esprime il proprio orgoglio e rinnova il sostegno a una Scuola che rappresenta un patrimonio culturale ed educativo per tutta la città. Il Liceo Classico è una forma suprema di resistenza al dilagante vuoto di bellezza, di bontà e di cura ed è anche un modo di riprendere fiato, di tornare a quando le parole, poche, precise, contenevano universi e non solo notifiche