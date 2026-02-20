Il Fenestrelle si racconta: storie, racconti e nuove visioni urbane per la città di domani

Legambiente Avellino organizza l’incontro “Storie e racconti sul Fenestrelle” il 25 febbraio alle ore 18.00 presso il Caffè Hope, sito nei pressi di Piazza del Popolo ad Avellino (in Via Episcopio 3). L’iniziativa punta a riscoprire l’identità del territorio attraverso la condivisione di memorie e testimonianze storiche legate al torrente cittadino, promuovendone le azioni di volontariato e le iniziative civiche che hanno contraddistinto la storia del Fenestrelle.

In un’epoca in cui spesso dimentichiamo le nostre radici, questa iniziativa invita la cittadinanza e le associazioni, a condividere testimonianze, aneddoti e ricordi legati al torrente ma anche idee per meglio sviluppare il futuro del Parco Regionale del Fenestrelle. Non si tratterà di un semplice dibattito tecnico, ma di un momento di narrazione collettiva per riscoprire il valore di un ecosistema che merita di essere protetto e valorizzato.

“Bisogna recuperare le radici di questo territorio valorizzando i racconti e l’esperienza di chi vive in questa terra”, dichiara Antonio Di Gisi, Presidente di Legambiente Avellino. “Il nostro obiettivo è di trasformare queste storie in azione stimolando una nuova consapevolezza sulla necessità di tutelare e valorizzare l’ecosistema del Fenestrelle.”