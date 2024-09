Giovanni Esposito si unisce all’Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva di Avellino Bassa Irpinia: “Un onore portare avanti la tutela dei diritti e della salute”

Sottolinea con forza il valore della propria esperienza all’interno di questa nuova realtà Giovanni Esposito” Sono entrato a far parte con onore e altrettanto piacere della realtà dell’Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Avellino Bassa Irpinia – Rete Territoriale per i Diritti del Malato di Avellino accolto a braccia aperte e con profonda sensibilità dalla Dr.ssa Angela Marcarelli Coordinatrice dell’Assemblea Territoriale e dal Coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino il Dr. Antonio Lonardo per impegnarmi ancora di più nella tutela dei consumatori, della salute, della sicurezza a scuola, della giustizia, nella cura dei beni comuni e nel sostegno ai soggetti più fragili portando e dando voce ancor di più anche all’interno dell’Assemblea stessa la voce e le istanze del territorio.

Sono convinto che insieme a Marcarelli e Lonardo, attraverso questa ulteriore esperienza gratificante, di riuscire nel tempo a garantire con il giusto impegno un maggiore supporto al territorio verso un miglioramento ancora più ampio della qualità della vita di tutti i cittadini, specialmente i più fragili conclude Esposito.