AVELLINO. Weekend di ACIPeA, la nota della poetessa Lucia Gaeta

Un weekend all’insegna della cultura, quello appena trascorso: arte, poesia, musica, bellezza, condivisione, amicizia e tanto altro ancora, hanno colorato questo fine settimana indimenticabile.

Venerdì, 10 giugno, si è tenuto il bellissimo evento poetico, RITRATTI DI-VERSI” all’interno della Personale d’Arte “RITRATTI DI STORIA” del Maestro Sabino Matta, in un sito prestigioso, il Museo Irpino Complesso Monumentale Carcere Borbonico, nel cuore di Avellino.

Un evento davvero pregno di emozioni tangibili che ha lasciato una scia di consensi da parte degli intervenuti. Un pubblico attento e partecipativo ha ascoltato il susseguirsi dei versi che si sono fusi in una danza di colori e musica, tanto da animare anche i circa 70 personaggi storici realizzati dall’artista serinese: sorridevano anche loro. E per questo ringrazio dal cuore l’amico Sabino Matta per aver voluto realizzare, assieme a noi di ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti, uno spaccato poetico all’interno della sua Mostra. I poeti che hanno aderito con entusiasmo all’interessante iniziativa sono stati: Carmelina Di Paolo, Maria Clotilde Cundari, Rosetta Metallo, Guglielmo Alfieri, Vincenzo Cerasuolo, Carolina Gaita, Giuseppe Escalona, Sonia de Francesco, Giovanna Maffeo, Katya Calabrese, Sabino Genovese, Marina Villani, Gerardo Landi, alcuni dei quali giunti anche da Napoli. Un ringraziamento particolarmente va al Giornalista, Poeta e Critico letterario, Dott. Giovanni Moschella, che ha rivestito anche il ruolo del poeta, oltre al suo sempre prezioso contributo per le comunicazioni, dando lustro al nostro evento, come per tutti gli eventi di ACIPeA, scrivendo di noi sui giornali online di IRPINIATIMES.IT, BASSAIRPINIA.IT e su BINEWS.IT. Grata anche al Maestro Monica Ceruso, per averci deliziati con pezzi eseguiti magistralmente al pianoforte. Un ringraziamento sentito e non ultimo va anche all’assessore alla cultura, Avv. Carmelina Amoroso e all’assessore alla pubblica istruzione, la dott.ssa Franca Filarmonico, per il loro intervento, anche in rappresentanza dell’amministrazione tutta del comune di Serino. Ringrazio il pubblico di amici intervenuti, tra i quali: il maestro d’arte Antonio Cavaiuolo da San Martino Valle Caudina (BN), la prof.ssa Rosa Bianco da Napoli, le amiche Lia Esposito e Mirella Valentino. Grazie anche al fotografo Carmine Montefusco che ha immortalato l’intera serata.

Ieri, 12 giugno, in quel di Taranto, presso il Teatro ARISTON, si è svolta l’VIII Edizione del “Concorso Internazionale Gocce di Memoria”, presieduta dall’ottimo Cav. Giovanni Monopoli e dalla dolcissima consorte Maria Grazia Leo che ringrazio profondamente per aver attribuito alla mia persona e al mio operato nel campo culturale, questo prestigioso riconoscimento. A raccogliere consensi fuori regione, anche alcune acipeane che si sono distinte fra i primissimi posti: Francesca Falco al 1° posto per la sezione DRABBLE; Carmelina Di Paolo al 2° posto per la stessa sezione; Maria Clotilde Cundari con una Menzione d’Onore per la sezione DISABILITA’.

Come dico sempre alla mia squadra: i risultati arrivano sempre dopo una ricca semina e l’abbondante raccolto sarà sempre la prova evidente di quello che siamo e facciamo.

Orgogliosamente, da Presidente di questa magnifica realtà, non posso che augurare ad ognuno di arrivare sempre più su per ambire alle più alte mete: Ad maiora semper!

E non finisce qui… i prossimi due weekend saranno altrettanto ricchi di gratificazioni e grandi raccolti per molti di noi, seguiteci!!

adsense – Responsive – Post Articolo