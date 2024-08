AVELLINO. Sal Da Vinci sul palco di Piazza della Libertà, tutto pronto per il concerto clou di Ferragosto

Scattato il conto alla rovescia: 100 minuti di grande musica, con un’orchestra di 35 elementi, dalle ore 22 fino alla mezzanotte. Il Comune ha allestito il piano della viabilità e della sosta, con centinaia di stalli intorno al centro. Pronta una zona destinata ai diversamente abili a ridosso del palco. Il sindaco Nargi: «Un concerto di richiamo che impreziosirà la nostra estate»

Avellino, 16 agosto 2024 – Il conto alla rovescia è già scattato. Mancano ormai poche ore. Domani sera, 17 agosto, alle ore 22, sul palco allestito in Piazza Libertà, andrà in scena il travolgente “UniverSal tour” di Sal Da Vinci, punta di diamante della programmazione ferragostana dell’Amministrazione comunale di Avellino. Il celebre artista partenopeo, cantante ed attore, si esibirà sul palco allestito nella principale agorà del capoluogo sostenuto da una sfavillante orchestra di 35 elementi, abilmente coordinati dal maestro Achille Pennino. Cento minuti di buona musica con conclusione fissata tra le 23:30 e la mezzanotte.

Forte del successo strepitoso che il suo ultimo singolo “Rossetto e caffè” ha riscosso in questi mesi – con oltre 1 milione di streaming su Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube – Sal Da Vinci porterà sul palco un concetto tanto semplice quanto potente ed universale: è l’amore che rende la vita degna di essere vissuta. Sarà il filo conduttore dei brani iconici e pezzi originali della musica italiana che l’artista intonerà con la voce potente ed al contempo suadente che lo ha reso celebre. Sarà una notte da tutto esaurito.

«Con il concerto di Sal Da Vinci – afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Avellino vivrà una serata all’insegna della migliore tradizione musicale italiana, tra grandi classici e brani inediti, che impreziosiranno ulteriormente la nostra estate. Mi aspetto un’ottima risposta di pubblico – aggiunge Nargi – perché si tratta di un evento di richiamo che, ne sono convinta, incontrerà il favore gli avellinesi e di quanti vorranno raggiungerci da fuori».

DOVE PARCHEGGIARE

Per sostare in sicurezza e godere in piena tranquillità del concerto di Sal Da Vinc a Piazza Libertà, saranno disponibili centinaia di posti auto nelle zone chiuse e nei parcheggi presenti intorno al centro, che si aggiungono agli stalli già presenti sulle strisce blu. Eccettuate le aree inibite alla sosta dal piano di viabilità disposto dalla Polizia municipale, saranno disponibili, dunque, circa 100 posti auto a Campetto Santa Rita, 88 nel parcheggio coperto del teatro “Carlo Gesualdo, 400 posti nel parcheggio privato su due livelli al coperto del centro commerciale “Vivendi”, 32 nell’area di sosta di Largo Ferriera, 242 a Piazza Kennedy ed altri 40 nel parcheggio dell’ex Asilo Patria e Lavoro, con accesso da via Terminio.

LA VIABILITA’

Per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il Comando della Polizia municipale ha emanato apposite ordinanze con cui si dispone il divieto di circolazione in Via Matteotti ed il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti ed in via Partenio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazas e l’intersezione con Piazza Garibaldi, esclusi i mezzi autorizzati. Ma anche il divieto di circolazione in Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio, il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio, ed il divieto di accesso in Via Matteotti, dall’intersezione Corso Vittorio Emanuele-Via Mancini-Via Mazas, con obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli provenienti da Via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazas.

Inoltre, dalle ore 18 di domani, sino al termine del concerto, sarà in vigore il divieto di circolazione in via De Sanctis, a Corso Europa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti e l’intersezione con via Zigarelli, in via Zigarelli, per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa, ed in Piazza della Libertà, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Principati e l’intersezione con via Cascino. Obbligo di svolta a destra in via Cascino, all’incrocio con Piazza della Libertà, e di svolta a sinistra, all’intersezione Piazza della Libertà-via Rifugio, per i veicoli provenienti da via Trinità.

LA SICUREZZA