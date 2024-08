GROTTAMINARDA. ATTIVAZIONE DEL NUOVO PORTALE TELEMATICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI.

Il Comune di Grottaminarda, Assessorato alla Pubblica Istruzione, rende noto che a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 tutti i servizi legati alla Pubblica Istruzione saranno coordinati tramite una nuova piattaforma in modalità digitale.

Sarà possibile gestire le attività relative: al servizio mensa scolastica, al servizio di trasporto scolastico, alla fornitura di cedole librarie destinate alle scuole primarie, all’erogazione di voucher/contributo per l’acquisto di libro di testo per le scuole di I e II grado.

Il nuovo applicativo sarà raggiungibile a partire dal 1° settembre 2024 sul sito

istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.grottaminarda.av.it/it

L’accesso in piattaforma è consentito solo tramite Spid o CIE: «La compilazione è semplice ed intuitiva – spiega l’Assessora delegata alla Pubblica Istruzione, Marilisa Grillo – ad ogni modo abbiamo predisposto una guida alla compilazione, consultabile sempre sul sito istituzionale, e siamo sicuri che questo nuovo servizio online sarà molto apprezzato dai cittadini perchè potranno usufruire comodamente e in qualsiasi momento, dei servizi offerti dal Comune di Grottaminarda, senza doversi presentare fisicamente agli sportelli comunali».

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Assessorato alla Pubblica Istruzione al recapito telefonico 0825-445211 nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

martedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Seguiranno singoli avvisi e comunicati per l’iscrizione allo specifico servizio di cui l’utente intende avvalersi.