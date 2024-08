Avellino ospita la presentazione di Fungosità da Yuggoth di Howard Phillips Lovecraft, a cura di Dario Rivarossa

Mentre è ancora in corso la rassegna “Estate d’Autore 2024” il Terebinto Edizioni di Ettore Barra, annuncia un fuori programma con l’evento dedicato a uno dei maestri dell’horror letterario, Howard Phillips Lovecraft. Il prossimo martedì 20 agosto, alle ore 19:00, presso il Caffè Sociale Hope di Avellino (via Episcopio), in collaborazione con Pandora’s Box, si terrà la presentazione del libro Fungosità da Yuggoth (Fungi from Yuggoth), una raccolta di sonetti lovecraftiani curata da Dario Rivarossa (Collana Gli altri Classici n. 1, 164 pagine, prezzo di copertina €15,00, già disponibile in libreria).

Il Libro e la sua Importanza

Fungosità da Yuggoth, pubblicato dal Terebinto Edizioni, rappresenta un’importante riscoperta della produzione poetica di Lovecraft, spesso oscurata dai suoi racconti e romanzi più noti. La raccolta, composta da 36 sonetti, esplora temi cari all’autore come il terrore cosmico, la natura onirica e l’influenza della scienza sulla visione del mondo. Questa edizione italiana, l’unica attualmente in commercio, propone i testi originali affiancati da una traduzione in versi liberi, arricchita da un commento critico e da diverse illustrazioni.

L’evento

Durante l’incontro, il curatore Dario Rivarossa dialogherà con Gianluca Amatucci, Eraldo Grimaldi e Marylù Lallo, approfondendo le peculiarità dei sonetti di Lovecraft e il loro impatto sulla cultura contemporanea. Rivarossa, noto per la sua competenza nel campo della letteratura fantastica, è già autore e curatore di vari opere tra le quali Il Divino Sequel, Dante Fantasy e Blade Runner 1971: il prequel.

L’evento del 20 agosto, a 134 anni esatti dalla nascita di Lovecraft, avvenuta il 20 agosto 1890, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di Lovecraft e della letteratura horror in generale, offrendo una rara opportunità di approfondire un aspetto meno conosciuto ma altrettanto affascinante della sua produzione. In un contesto intimo e accogliente come quello del Caffè Sociale Hope, i partecipanti potranno immergersi nel mondo oscuro e poetico di Lovecraft.