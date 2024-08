La Tradizionale Sfilata dei Battenti a Quadrelle: Un Omaggio al Santo Patrono tra devozione e tradizione. VIDEO E FOTO

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con la pioggia che ha accompagnato la mattinata, la comunità di Quadrelle non ha rinunciato a una delle sue tradizioni più sentite e suggestive: la sfilata dei Battenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista. L’evento, profondamente radicato nella cultura locale, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli che, con grande devozione, hanno percorso il tragitto che va da Cimitile fino alla chiesa madre del paese in Quadrelle.

La sfilata dei Battenti è un rituale che si ripete annualmente, simbolo di fede e sacrificio. I partecipanti, vestiti di bianco e con la tradizionale fascia rossa, seguono un’antica tradizione che simboleggia la penitenza e la richiesta di intercessione al Santo Patrono. Il corteo, solenne e silenzioso, è scandito solo dal ritmo dei colpi e dalle preghiere che accompagnano i fedeli lungo il percorso.

Quest’anno, nonostante le difficoltà causate dalla pioggia, i Battenti hanno mantenuto la loro promessa di fede, sfilando con determinazione e devozione. Il corteo è partito da Cimitile, un quartiere storico del paese, per poi attraversare le vie di Quadrelle, fino a raggiungere la chiesa madre. Qui, la sfilata si è conclusa con una solenne celebrazione religiosa, alla presenza di tutta la comunità, unita nel rendere omaggio al Santo Patrono.

La partecipazione dei cittadini è stata, come sempre, significativa. La sfilata dei Battenti non è solo un evento religioso, ma anche un momento di forte identità culturale e sociale per Quadrelle, capace di unire generazioni e di richiamare, anno dopo anno, numerosi fedeli e curiosi, attratti dalla potenza simbolica di questo rito.

Il video della sfilata, che cattura l’intensità e la devozione dei partecipanti, è già diventato virale sui social media, testimonianza della continua rilevanza di questa tradizione che, pur affondando le sue radici in un lontano passato, riesce ancora oggi a toccare profondamente il cuore di chi la vive e di chi la osserva.

Con la conclusione della sfilata, Quadrelle si prepara ora a vivere questa sera alla 18,30 alla Processione del Santo, a seguire eventi civili che continueranno a celebrare la devozione al Santo Patrono e l’unità della comunità.