Avellino dice no alla violenza di genere: studenti al Cine-Teatro Eliseo per uno spettacolo e un dibattito

In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre, il Cine-Teatro Eliseo di Avellino ospiterà lo spettacolo teatrale “Fuori c’è il sole”, organizzato da Demetra in collaborazione con la Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate “Antonella Russo” e il Centro Antiviolenza “Demetra è Donna”.

Un evento per sensibilizzare i giovani

L’iniziativa, patrocinata dalla Rete REAMA e dal Comune di Avellino, vedrà la partecipazione di 300 studenti delle scuole secondarie di II grado. L’appuntamento è alle ore 10:30, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un momento di sensibilizzazione e riflessione sul tema della violenza di genere, spesso radicata nelle dinamiche quotidiane e relazionali.

Lo spettacolo, diretto da Gigi Savoia e interpretato dall’attrice irpina Angela Caterina, offrirà uno spunto per avviare, al termine della rappresentazione, un dibattito aperto con i ragazzi, favorendo una riflessione collettiva e consapevole.

Sostegno e solidarietà concreta

Oltre all’importanza del dibattito culturale, l’evento rappresenta un’occasione per sottolineare il contributo della Fondazione Grimaldi al progetto “Costruiamo Benessere”, che prevede la ristrutturazione di spazi nella Casa di Accoglienza “Antonella Russo”. L’obiettivo è quello di rendere la struttura più accogliente e adatta ad ospitare donne vittime di violenza, in un percorso di supporto e recupero della dignità.



Un impegno collettivo

Grazie al supporto della Fondazione “Una Nessuna Centomila”, promotrice di iniziative contro la violenza sulle donne, e alla collaborazione tra enti locali, scuole e associazioni, questa giornata punta a educare le nuove generazioni all’importanza del rispetto reciproco e alla lotta contro ogni forma di abuso.

Un’occasione preziosa per dire, insieme, un forte e deciso no alla violenza di genere.