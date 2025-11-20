U.S. Avellino, svelata la nuova eleganza: consegnati gli abiti ufficiali 25-26(foto)

La squadra biancoverde riceve la nuova linea firmata Lorenz Exclusive e Uomo Boutique. Consegna svolta questa mattina allo stadio.

Questa mattina, allo Stadio Partenio-Lombardi, si è svolta la consegna ufficiale degli abiti della stagione dell’U.S. Avellino 1912.

Gli outfit, realizzati da Lorenz Exclusive e Uomo Boutique, rappresentano la nuova immagine formale della società biancoverde per impegni istituzionali, trasferte e rappresentanza.

L’evento, inizialmente previsto in altra sede, non è andato in scena come programmato, ma si è svolto direttamente all’interno dell’impianto di via Zoccolari, dove è stata consegnata alla squadra l’intera dotazione ufficiale.

Eleganza, identità e cura dei dettagli sono i tratti distintivi della collezione, pensata per dare un’immagine coerente allo stile moderno che il club vuole trasmettere in questa stagione.

La collaborazione con Lorenz Exclusive e Uomo Boutique rafforza il legame tra la società e il territorio, valorizzando un’eccellenza locale del settore moda maschile.

La squadra ha accolto la nuova linea con entusiasmo, in un clima sereno e professionale che anticipa il ritorno agli impegni sul campo.

Nel corso della giornata verrà pubblicato il video ufficiale della consegna degli abiti.

Articolo, servizio e foto a cura di Francesco Piccolo.