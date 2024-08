AVELLINO. Argento olimpico all’irpina Stanco, le congratulazioni di Nargi e Savio: “Motivo di orgoglio per tutta la provincia”

«L’argento olimpico conquistato a Parigi dall’atleta di origini irpine, Silvana Maria Stanco , porta lustro all’intera provincia di Avellino. Un traguardo straordinario che dimostra quanto lontano ed in alto possano portare l’orgoglio e la caparbietà tipicamente irpini, in uno con il talento, la perseveranza e lo spirito do sacrificio«. È quanto dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi.

«All’atleta, che incarna un modello positivo di impegno per tutti i nostri giovani, rivolgo le mie più sincere congratulazioni, convinta che presto ci ritroveremo ad applaudire suoi nuovi successi sportivi». – aggiunge la fascia tricolore del capoluogo in uno con l’assessore allo Sport, Leandro Vittorio Savio –