Auto fuori controllo sfonda un bar e termina in una rivendita di tabacchi ad Avellino

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2024, un incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di via degli Imbimbo ad Avellino. Un SUV Volkswagen, guidato da un uomo di 50 anni insieme alle sue due figlie, è andato fuori controllo e ha sfondato la saracinesca e la porta d’ingresso di un bar. Non soddisfatto, il veicolo ha proseguito la sua corsa, abbattendo una parete e terminando la sua traiettoria all’interno di una rivendita di tabacchi.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non c’era nessuno all’interno dei locali coinvolti. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Questura e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la situazione. I poliziotti stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del sinistro per comprendere le cause che hanno portato a questo grave incidente.

L’impatto ha causato un notevole spavento tra i residenti della zona, che sono accorsi in strada dopo aver udito un forte boato. Le condizioni delle persone a bordo del SUV sono state valutate e, fortunatamente, non sono state riscontrate conseguenze gravi.