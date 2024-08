SIRIGNANO. Visita di Solidarietà a Christian: Il Sostegno della Comunità di Don Giuseppe

Christian, il giovane di Sirignano vittima di un episodio di bullismo che ha scosso la comunità, ha ricevuto un’importante visita di solidarietà da parte di Don Giuseppe Parisi parroco di Avella. La visita si è rivelata un momento di grande significato emotivo e di sostegno per la famiglia del ragazzo.

In seguito alla brutale aggressione subita da Christian da parte di alcuni ragazzi più grandi, Don Giuseppe ha sentito l’urgenza di incontrare il giovane e offrirgli il supporto di tutta la comunità cristiana. Il sacerdote, visibilmente commosso, ha voluto guardare negli occhi Christian e trasmettergli tutta la solidarietà e l’affetto di chi, in questi giorni, ha provato una profonda sofferenza per l’accaduto.

Durante l’incontro, Don Giuseppe ha espresso le sue scuse a Christian e alla sua famiglia, riconoscendo la triste realtà di una società in cui il bullismo e la violenza sembrano sempre più diffusi. Ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, ci siano molte persone impegnate a costruire un mondo più giusto e umano.

Don Giuseppe ha invitato Christian a unirsi all’azione cattolica o ad altri gruppi che possano offrirgli amicizie sincere e rispettose, nel tentativo di alleviare il peso del momento e aiutarlo a trovare supporto e conforto. La famiglia di Christian, già segnata da difficoltà significative, ha accolto con gratitudine il gesto di solidarietà. Christian è il secondo di cinque figli; il padre, costretto a letto a causa di un grave incidente stradale, e la madre, che affronta le sfide quotidiane con grande determinazione, sono stati fortemente colpiti dal gesto di Don Peppe.

Il sacerdote ha portato con sé un piccolo dono di biscotti, brioscine, zucchero e caffè, per contribuire a rendere un po’ più leggeri i giorni della famiglia. Durante la visita, Don Peppe ha avuto l’opportunità di conoscere meglio la famiglia e offrire parole di conforto e sostegno.

Alla conclusione dell’incontro, Christian ha regalato a Don Peppe un abbraccio sincero e ha invitato il sacerdote a scattare una foto con gli occhiali da sole regalati, in segno di gratitudine. “La nostra casa è sempre aperta per voi,” ha detto Christian, dimostrando una maturità e una gratitudine profondamente toccanti.

Don Giuseppe ha infine esortato tutti a pregare anche per i ragazzi responsabili dell’aggressione, auspicando che questo episodio possa indurli a riflettere sui propri comportamenti e a cercare la redenzione. “L’esagerazione non è mai buona,” ha affermato, invitando alla riflessione e al cambiamento.

La visita di Don Giuseppe rappresenta un esempio tangibile di come la solidarietà e il sostegno della comunità possano offrire conforto in momenti di grande difficoltà e aiutare a costruire un futuro migliore e più giusto.