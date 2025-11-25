Vitulazio, tragedia sulla Provinciale 146: perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Muore una donna di 44 anni

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Vitulazio nella serata di ieri. Una donna del posto, Giuseppina Luongo, 44 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantata con la sua utilitaria contro un albero lungo la SP 146, in località Simeone, tra via Tufo e la statale Appia.

Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, una Fiat Punto, finendo fuori strada. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna: il decesso è avvenuto sul colpo.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. I carabinieri della Compagnia di Capua hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile malore improvviso alla guida.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per gli accertamenti autoptici.

Profondo cordoglio a Vitulazio, dove Giuseppina Luongo — originaria di Bellona e residente da alcuni anni nel comune con il proprio compagno — era molto conosciuta e stimata. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’intera comunità, lasciata senza parole da una tragedia improvvisa e inaspettata.