Vita notturna in Vietnam: i luoghi più vibranti del paese

Se sei in procinto di partire per un viaggio in Vietnam e stai cercando dei consigli sulle località da visitare per vivere il meglio della vita notturna vietnamita, sei nel posto giusto. Nonostante il paese venga solitamente scelto per i viaggi tra cultura e natura del Vietnam , in realtà, ha da offrire molto anche in merito alla vita notturna. La nightlife del Vietnam non riguarda solo bar, club e drink, ma include anche shopping serale, intrattenimento e feste. Se hai acquistato un tour in Vietnam e stai cercando cosa fare la sera dopo le escursioni, segui i nostri consigli.

Ho Chi Minh City: la metropoli che non dorme mai

Ho Chi Minh City è la città più grande del Vietnam e vanta una delle scene notturne più interessanti di tutto il Vietnam e forse dell’intero continente. Quando il sole tramonta, tornano a brulicare le strade della movida. I nomi più famosi sono, ad esempio, le strade della birra di Saigon, come Bui Vien e Pham Ngu Lao. dove i turisti siedono su piccoli sgabelli di plastica, chiacchierano sorseggiando birra a buon mercato e si godono l’atmosfera. A rendere il tutto ancora più suggestivo ci sono gli artisti di strada e i venditori ambulanti.

Se preferisci un’atmosfera più sofisticata, puoi invece optare per uno dei numerosi rooftop bar della città che offrono viste spettacolari e cocktail deliziosi. Alcuni dei migliori sono il Chill Skybar e il Glow Rooftop Lounge, dove puoi goderti la vista panoramica della città illuminata. Per gli amanti della musica, i bar con musica dal vivo nel distretto 1 e nel distretto 3 di Ho Chi Minh City offrono una vasta gamma di generi musicali, dal jazz al rock. Se ami ballare, discoteche come l’Apocalypse Now e il Lush sono rinomate per le loro serate a base della musica dei migliori dj internazionali.

Hanoi: tradizione e modernità si incontrano

La capitale del Vietnam, Hanoi, offre una vita notturna che combina tradizione e modernità. Il “Bia Hoi” in Ta Hien Street è un luogo imperdibile per gli amanti della birra fresca: prezzi stracciati, qualità e tanti viaggiatori per arricchire con nuove conoscenze la propria permanenza in Vietnam. L’atmosfera è sempre animata, con risate e conversazioni che riempiono la serata fino a tarda notte.

Uno dei luoghi imperdibili di questa città è il mercato notturno di Hanoi, dove centinaia di bancarelle vendono di tutto, dai souvenir agli snack locali. È un’ottima occasione per assaggiare piatti tipici come i “banh mi” e i “pho”, e magari trovare qualche souvenir unico da portare a casa. Per una serata più tranquilla, il West Lake è un luogo popolare tra i giovani di Hanoi, ideale per rilassarsi con gli amici in un’atmosfera serena.

Ha Long: notte tra le meraviglie naturali

Ha Long, famosa per la sua baia, offre una vita notturna unica. Qui puoi acquistare artigianato locale, vestiti e souvenir, o semplicemente goderti gli snack tradizionali come il “che”, un dolce a base di fagioli e frutta.

Ad ogni modo, l’esperienza da non perdere assolutamente è la crociera sulla baia di notte. Molte crociere offrono cene a bordo, spettacoli di cucina e attività come la pesca dei calamari, una possibilità molto interessante per aggiungere valore alla propria permanenza in Vietnam.

Hoi An: tra magia e luci

La città antica di Hoi An si trasforma di notte in un mondo magico illuminato da lanterne colorate. Passeggiare lungo le strade acciottolate e partecipare alle attività di lancio delle lanterne sul fiume Thu Bon è un’esperienza che ti consigliamo di vivere. I mercatini notturni di Hoi An offrono una varietà di articoli fatti a mano, dall’abbigliamento agli accessori, perfetti per un souvenir unico.

In questa città, una delle scelte più interessanti è quella di provare il cibo locale presso uno dei numerosi ristoranti sul lungofiume, dove puoi gustare piatti locali come il “cao lau” e i “white rose dumplings”. Se cerchi vita notturna più vivace, i bar e i pub locali offrono musica dal vivo e drink rinfrescanti; in questo caso puoi provare il Dive Bar e il Tam Tam Bar, famosi per le loro atmosfere conviviali e la buona musica.

Hue: cultura e divertimento

Hue è famosa per la sua storia e cultura, ma la sera offre spettacoli culturali unici come il canto popolare sul fiume dei Profumi e lo spettacolo dell’Ao Dai. Il fiume Huong diventa il palcoscenico per queste esibizioni, con barche illuminate che trasportano musicisti e cantanti, creando un’atmosfera romantica e suggestiva.

Per una serata rilassante, un tour in cyclo ti permetterà di esplorare la città e gustare le prelibatezze locali come i “bun bo Hue” e i “banh khoai”. I mercati notturni di Hue sono luoghi ideali per acquistare artigianato locale e assaporare lo street food. I ristoranti lungo il fiume offrono viste spettacolari e un’ampia selezione di piatti tradizionali.