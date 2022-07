VISCIANO. Lunedì 25, è il giorno dei Battenti

Lunedì, il giorno dei Battenti ritorna a Visciano dopo la pausa pandemica. Si parte di mattino presto dopo la Santa Messa percorrendo le strade rurali di Marzano di Nola, passando per Liveri, Livardi, San Paolo Belsito, Nola per via San Paolo e il famoso Miglio e Valle (nazionale delle Puglie) fino a Schiava e quindi sulla provinciale per Visciano. L’arrivo alle 11 con ingresso nel Santuario dal Corso del Carpine. I fujenti saluteranno la Madonna del Carpinello con cero e fiori. Ad aprire il lungo corteo la Bandiera seguita da oltre 1600 penitenti a piedi scalzi con divisa bianca e nastro rosso.

Nicola Valeri.