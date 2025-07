Violenza in pieno giorno a Salerno: donna aggredita in piazza sotto gli occhi dei passanti

SALERNO -Un nuovo episodio di violenza urbana ha scosso nel pomeriggio di martedì 29 luglio il quartiere Carmine, a Salerno. In piazzetta Monsignor Bolognini, a pochi passi da una chiesa, una donna è stata brutalmente aggredita in strada dal compagno, tra lo sconcerto e l’incredulità dei passanti.

Secondo le testimonianze raccolte, la coppia, entrambi cittadini stranieri, avrebbe iniziato a litigare animatamente fino a quando l’uomo, in un’escalation di aggressività, ha strattonato la donna e poi l’ha afferrata per i capelli, facendola cadere a terra. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei presenti, alcuni dei quali sono intervenuti per interrompere l’aggressione, riuscendo a bloccare l’uomo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La scena è stata ripresa con un cellulare da uno dei testimoni e il video, condiviso sui social network, è rapidamente diventato virale, generando indignazione e richieste di maggiore sicurezza nei quartieri centrali della città.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica a Salerno, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di microcriminalità e aggressioni anche in pieno giorno. Le autorità locali, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma l’episodio potrebbe riaccendere il dibattito sulla necessità di un presidio più visibile delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città.

La donna, visibilmente scossa, è stata soccorsa sul posto. Al momento non si conoscono le sue condizioni né se siano state presentate denunce formali. L’aggressore è stato fermato e condotto in caserma per l’identificazione.

Intanto, la comunità salernitana si interroga ancora una volta su come sia possibile che simili episodi avvengano in luoghi pubblici, sotto gli occhi di tutti.