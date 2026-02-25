VI incontro territoriale, del CSV Irpinia Sannio ETS, al Circolo della Stampa di Avellino.

Si è svolto ieri sera 24 febbraio, presso il Circolo della Stampa di Corso vittorio Emanuele II di Avellino, il IV incontro territoriale del CSV Irpinia Sannio ETS, sul protagonismo del Terzo Settore, verso l’Assemblea Elettiva degli Organi Sociali, che si terrà a Gesualdo il prossimo 28 febbraio 2026.

Il tema dell’evento, su cui hanno discusso i relatori, è stato: “Welfare, co-programmazione ed economica sociale, il protagonismo del volontariato nello sviluppo territoriale “. Un tema, molto attuale per le aree interne delle province di Avellino e Benevento, dove i comuni con la carenza di personale che si ritrovano, hanno necessariamente bisogno, dell’operato del terzo settore, riconducibile al CSV Irpinia Sannio ETS ( Cervolab ). Vi hanno preso parte:

Raffaele Amore – Presidente CSV Irpinia Sannio ETS.

Maria Cristina Aceto – Direttrice CSV Irpinia Sannio ETS.

Remo Ninno D’Adamo – Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

Antonietta Raduazzo – Consigliera CSV Irpinia Sannio ETS.

Giovanni De Mizio – Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

Cioffi Luca – Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

Al termine, il Presidente Raffaele Amore, ci ha dichiarato ; “ il Cesvolab, sicuramente un punto di riferimento tra le mille associazioni iscritte al RUNTS tra la provincia di Avellino e Benevento. Loro arrivano a noi circa 600 associazioni per tantissimi servizi, per le loro esigenze burocratiche, che occorrono dopo la riforma del Terzo Settore. Offre servizi di ogni tipo, ma soprattutto offre la cooperazione tra le associazioni per metterle in contatto tra di loro per migliorarsi. Per il volontariato c’è futuro, ma con tante, tante difficoltà. Noi viviamo nelle aree interne un posto dove non esistono Fondazioni di origine Bancarie, che ci possano supportare. Viviamo in zone dove i cittadini, ogni giorno si vedono levare dei servizi da parte delle istituzioni. Non perché lo vogliono le istituzioni locali, ma perché mancano i fondi. E il volontariato, cerca di stare vicino a queste persone perciò in futuro c’è bisogno per questo territorio del volontariato, e bisogna trovare la formula per non scoraggiare questi tanti volontari e stargli vicino “.

L’incontro, svoltosi al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele II, è stato anche una cooperazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Carmine Martino