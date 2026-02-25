Quadrelle, interruzione dell’energia elettrica: lavori programmati il 2 marzo

Il Comune informa la cittadinanza che, per consentire interventi di manutenzione e potenziamento della rete elettrica, lunedì 2 marzo 2026 è prevista un’interruzione programmata dell’energia nel territorio di Quadrelle.
Lo stop all’erogazione riguarderà la fascia oraria dalle 08:30 alle 15:00 e interesserà diverse strade del paese, come comunicato da e-distribuzione. Le vie coinvolte comprendono, tra le altre, via Mungano, via Venti Settembre, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele, via Magnotta, via Asilo, via Auricchio Luigi, traversa Garibaldi, via Strada 9, via Vinella, via Municipio, via Cardinale, via Tronole e via Manzoni, con civici specificati nell’avviso ufficiale.
L’intervento rientra nelle attività periodiche di manutenzione della rete, necessarie per garantire maggiore efficienza e sicurezza del servizio elettrico.
Durante i lavori, si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione: l’energia potrebbe essere temporaneamente riattivata per prove tecniche, pertanto è consigliato non utilizzare ascensori e adottare tutte le precauzioni del caso.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali di e-distribuzione o contattare il numero verde dedicato.
L’amministrazione comunale invita i residenti alla collaborazione e si scusa per eventuali disagi, sottolineando l’importanza degli interventi per il miglioramento del servizio.