Vesuviano, un’ora di terrore: arrestato il rapinatore solitario dei cinque colpi

È durata appena un’ora, ma è stata sufficiente a gettare nel panico tre città. All’alba di ieri, tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, cinque esercizi commerciali sono stati presi di mira da un rapinatore solitario, deciso e veloce, capace di muoversi da un comune all’altro come in una scorribanda.

A bordo di uno scooter con targa rubata, l’uomo ha fatto irruzione nei negozi uno dopo l’altro. Le vittime hanno descritto la stessa scena: casco calato sul volto, abbigliamento scuro, pochi istanti per minacciare e portare via l’incasso. Le denunce arrivate alle forze dell’ordine in rapida sequenza hanno fatto emergere un sospetto immediato: dietro i colpi doveva esserci la stessa mano.

Il lavoro degli investigatori si è concentrato subito sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato un uomo con lineamenti riconoscibili nonostante il casco, e soprattutto con gli stessi abiti. A quel punto il cerchio si è stretto. Nel cuore di Torre Annunziata, gli agenti hanno individuato lo scooter, abbandonato a poca distanza da una strada trafficata. Pochi minuti dopo, il blitz congiunto di polizia e carabinieri ha messo fine alla fuga del presunto rapinatore.

Si tratta di un 49enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Nella sua disponibilità sono stati trovati il casco, gli abiti indossati durante le rapine e parte della refurtiva.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Al momento risulta gravemente indiziato di due delle cinque rapine, ma gli investigatori sono convinti che il suo ruolo si estenda a tutta la serie di colpi consumati in quell’ora frenetica tra i tre comuni vesuviani. Le indagini proseguono, mentre resta forte l’impatto di una mattina che ha trasformato la routine di botteghe e bar in un racconto di paura.