Verso un Nuovo Sud Italia: Un Patto per lo Sviluppo e l’Innovazione

Lettera aperta di Salvatore Guerriero, Presidente di PMI INTERNATIONAL

In qualità di Presidente di un’Organizzazione Nazionale ed Internazionale di Imprese, è mio dovere evidenziare la cruciale necessità di dotare il Sud Italia di strumenti e strutture finanziarie innovative. È imperativo introdurre novità utilizzando appieno tutte le normative disponibili affinché vengano applicate e conosciute.

È urgente stringere un patto di collaborazione tra lo Stato, le imprese, le banche e gli attori sociali al fine di sfruttare appieno le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalle risorse europee e locali. Ciò richiede un impegno congiunto per superare le criticità più evidenti, come la burocrazia lenta, il sistema creditizio distante dalle esigenze delle imprese e un sistema giudiziario che non solo garantisca, ma anche favorisca lo sviluppo economico.

L’obiettivo è trasformare il Mezzogiorno d’Italia in un grande hub di attrazione di capitali per rilanciare la logistica dei nostri porti, aeroporti, nonché delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Inoltre, è fondamentale estendere la copertura della banda larga ovunque per promuovere l’innovazione con le nuove tecnologie anche nei territori interni, ricchi di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche uniche al mondo.

L’organizzazione che rappresento è fortemente impegnata in questo nobile obiettivo civile. L’Italia sarà veramente giusta e completa quando avrà reso più coesi i diversi territori, dal Nord al Sud e alle Isole, nel contesto euromediterraneo. Questa deve diventare la missione imperativa della nostra generazione: promuovere uno sviluppo equo e sostenibile che abbracci tutte le regioni del nostro paese, contribuendo così alla crescita e al benessere di tutti i cittadini italiani.