Una fabbrica da smaltire: la vicenda dell’ex Isochimica sulle pagine della rivista La Nuova Ecologia

Giovedì 4 aprile alle ore 18:00 al Circolo Avionica (Via Colombo, 16) verrà presentato “Una fabbrica da smaltire”, il contributo dedicato alla vicenda dell’ex Isochimica in uscita sul numero di aprile della rivista “La Nuova Ecologia”.

Un’opportunità importante per portare sulla stampa nazionale una vicenda complessa e dolorosa, in occasione della Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto.

Autori dell’articolo Antonio Dello Iaco e Elena Russo, giornalisti e volontari del Circolo Legambiente Avellino – l’Alveare, che hanno raccolto due preziose testimonianze: quella dell’ex assessore Augusto Penna che avviò la bonifica della fabbrica e Nicola Abrate ex operaio dell’Isochimica.

Augusto Penna e Nicola Abrate porteranno la loro testimonianza alla cittadinanza giovedì 4 aprile al Circolo Avionica. Presente in sala per costruire un dibattito e una riflessione, il Direttore della storica rivista “La Nuova Ecologia” Francesco Loiacono, che ha creduto nella necessità di documentare questa vicenda, affinché non si spengano mai i riflettori su quello che è stato.

Legambiente Avellino- Alveare