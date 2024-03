Lavori eseguiti in assenza di autorizzazioni, discarica abusiva e sottrazione di cose sottoposte a sequestro: i Carabinieri arrestano un 58enne di Sperone

L’uomo, già sottoposto al beneficio dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali, lo scorso anno, all’esito delle verifiche eseguite dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di: esecuzione di lavori in assenza del permesso, discarica non autorizzata, mancata presentazione della SCIA e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Per tale motivo, l’Ufficio di Sorveglianza di Avellino ha deciso di revocargli il beneficio, disponendo l’immediata carcerazione.

Nella mattinata di ieri il 58enne è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino: dovrà scontare la pena di un anno e 20 giorni di reclusione.