Vandali in azione al campo sportivo di Mercogliano: danneggiati spogliatoi, il sindaco denuncia ai Carabinieri

Atto vandalico nella notte a Mercogliano, dove ignoti hanno preso di mira il campo sportivo comunale. A essere danneggiati sono stati in particolare gli spogliatoi della struttura, con vetri infranti e porte divelte. I danni sono stati scoperti nella prima mattinata da alcuni operatori comunali, che hanno immediatamente informato il sindaco Vittorio D’Alessio.

Il primo cittadino si è recato presso la locale stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia, chiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili del gesto. «Colpire un bene pubblico frequentato da tanti giovani è un’offesa all’intera comunità. È un atto vile che non può restare impunito», ha dichiarato D’Alessio dopo la sua visita in caserma.

I militari hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere installate nelle vicinanze. Si lavora per identificare eventuali presenze sospette e chiarire le circostanze dell’accaduto. Non si esclude alcuna pista, né si può ancora determinare se l’azione sia stata premeditata o dettata da puro vandalismo.

Il Comune ha avviato un sopralluogo tecnico per valutare l’entità dei danni e predisporre un intervento di ripristino. L’impianto resterà temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza, in attesa della messa in sicurezza degli ambienti colpiti.

Il gesto ha suscitato sdegno anche tra i cittadini e le associazioni sportive del territorio, che chiedono maggiori controlli e una vigilanza più efficace a tutela degli spazi pubblici.