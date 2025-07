Avella, modifiche alla viabilità per il Pomigliano Jazz del 10 luglio: ordinanza comunale per la sicurezza dell’evento

Avella – In vista dell’atteso appuntamento con il Pomigliano Jazz Festival, in programma giovedì 10 luglio 2025 presso l’Anfiteatro Romano di Avella e che vedrà esibirsi il celebre pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, il Comune ha disposto una serie di misure temporanee di viabilità per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato dell’evento.

Con Ordinanza Dirigenziale pubblicata sull’Albo Pretorio, l’amministrazione comunale ha introdotto specifici divieti di transito e sosta in prossimità dell’area dell’evento.

Nel dettaglio, i provvedimenti adottati sono i seguenti:

Divieto di transito veicolare

• Via Anfiteatro, nel tratto compreso tra Via San Paolino e Via Libertà

• Orario: dalle ore 19:00 alle ore 23:59 e comunque fino al termine dell’evento

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati

• Via Anfiteatro, tratto tra Via San Paolino e Via Libertà

• Via Libertà, tratto compreso tra Via dei Mulini e Via Madonna del Carmine

L’accesso all’area dell’evento sarà consentito a partire dalle ore 19:00.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare le disposizioni indicate, seguire la segnaletica temporanea installata e collaborare con il personale incaricato della gestione della sicurezza.

L’evento, parte del calendario ufficiale del Pomigliano Jazz Festival 2025, si svolgerà in uno dei luoghi storici più suggestivi del territorio e si prevede un’importante affluenza di pubblico.