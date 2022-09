VALLI BEN VIVERE. A VALLATA CONCERTO DELL’ENSEMBLE MEDIEVALE “ANTICA CONSONANZA”

“Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” fa tappa in un altro luogo sacro particolarmente amato: la Chiesa di Santa Maria di Vallata in occasione proprio dei festeggiamenti in onore della Madonna, il 12 settembre. E lo fa con un concerto che unisce il tema medievale del progetto con la devozione a Maria. Protagonista sarà l’“Antica Consonanza”, un ensemble che da oltre 25 anni si dedica allo studio ed alla riproposizione all’ascolto di musiche antiche e di una prassi esecutiva storicamente informata.

La devozione per Maria a Vallata è antica e profonda, si sviluppa soprattutto con la presenza dei Benedettini Verginiani già dal 1200. Nell’ambito di questo antico culto e dei festeggiamenti riservati alla Madonna, si inserisce il concerto medievale “Antica Consonanza” che si svolgerà nella piazza antistante la Chiesa di Santa Maria. I cinque elementi dell’ensemble, attraverso strumenti musicali del passato, proporranno un repertorio, frutto di ricerca storica, con brani vocali e strumentali del XII e XIII secolo tratti dalle principali fonti del repertorio monodico profano europeo avente per tema proprio la devozione mariana: Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell, Laudario di Cortona.

L’organico dell’ensemble in questa occasione sarà composta da: Renata Fusco (canto, percussioni); Lau Fortino (voce, viella, dulcimer); Federica Mastantuono (traverse); Guido Pagliano (flauti, viella); Carlo Roselli (oud, rabab, percussioni).

In questo contesto si inserirà perfettamente la degustazione diprelibati prodotti locali preparati secondo antiche tradizioni.Appuntamento in piazza Santa Maria alle ore 21,00 per il Concerto dell’ensemble medievale “Antica Consonanza” ed alle ore 22,15 per la degustazione di prodotti locali.

La partecipazione all’evento è gratuita dunque senza alcun biglietto d’ingresso. È utile però la prenotazione per la degustazione, telefonando al numero 347 8931240.

L’Intervento è, infatti, co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura – Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.