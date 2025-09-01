Valle Caudina, schianto sull’Appia: ferito un sessantenne di Avella

ARPAIA (BN) – Momenti di paura questa mattina lungo la strada statale Appia, nel territorio di Arpaia, in Valle Caudina, dove un’autovettura si è scontrata con un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

Nell’impatto ha avuto la peggio il conducente dell’auto, un sessantenne originario di Avella, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che dopo un complesso lavoro di estricazione sono riusciti a liberarlo, affidandolo immediatamente alle cure dei sanitari del 118 di Airola.

L’uomo, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, che ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’Appia nelle ore successive allo schianto.