Utilizzo delle app per l’apprendimento e la privacy personale.

La tecnologia ha rivoluzionato il mondo, aiutandoci ad affrontare sfide sempre più complesse. Ma siamo disposti a barattare la nostra privacy per la comodità? Forse, sarebbe meglio imparare a tutelarla.

Introduzione

Una parte consistente della nostra vita dipende ormai dall’utilizzo di diverse app, con le quali ci orientiamo nel mondo, restiamo connessi, acquistiamo beni e servizi e perfino costruiamo la nostra cultura, sulle piattaforme di apprendimento online. L’uso di ciascuna di queste cose, però, presuppone dei rischi per la nostra privacy personale la cui importanza, specialmente negli ultimi anni, è diventato un argomento di grande interesse. Oggi, una buona educazione alla privacy ed alla sua protezione, è vitale per proteggere i propri dati personali ma anche i propri risparmi.

App e privacy: i benefici superano i rischi?

E’ ormai noto che l’utilizzo di app comporta una significativa ed importante condivisione di dati personali. Ogni qual volta, infatti, scarichiamo ed utilizziamo una app ci vengono richieste informazioni riservate come il nostro nome e cognome, l’indirizzo, il numero di telefono o del nostro conto corrente. Se non protetti in maniera adeguata, ovviamente, possono risultare molto vulnerabili. Le azioni di cybercrimine sono ormai all’ordine del giorno ma anche le semplici operazioni commerciali che girano intorno alle nostre abitudini sul web o delle nostre preferenze personali.

Tutto questo comporta il mettere in atto diverse misure per essere sicuri di non incappare in nessuna fuga. La prima considerazione da tenere in conto è quella di affidarsi a siti seri ed attendibili, sia per quanto riguarda l’utilizzo di app per apprendimento sia per quelle che riguardano lo svago. Le prime sono essenziali per la nostra formazione professionale.

Tuttavia, facciamo un larghissimo uso anche di quelle utili allo svago e, ad esempio, i casinò online possono essere obiettivi sensibili per il furto di dati. Affinchè gli individui operino online è necessario che si fidino del fatto che i loro dati siano gestiti con la giusta cura. Quello che occorre è scegliere piattaforme fidate, che offrono un ambiente sicuro e regolamentato, con la garanzia che i propri dati siano al sicuro protetti, mentre si gioca a poker.

Misure a tutela della privacy personale

Oltre alla scelta di siti attendibili e rinomati, quali altre strategie è possibile attuare per tutelarsi? Partendo dalle connessioni: devono essere sicure e crittografate per garantire che i dati trasmessi tra l’utente ed il server siano quanto più protetti possibile. Anche la scelta delle password può risultare essenziale: più sono complesse, più sono sicure. Vale la pena dunque pensarle complicate: combinare lettere maiuscole con le minuscole e con numeri e simboli. Più sono complesse, più si riduce il rischio di accessi non autorizzati o eventuali intercettazioniù.

Anche mantenere il software sempre aggiornato è essenziale per proteggersi da eventuali vulnerabilità o da fughe di dati che possono essere utilizzati da malintenzionati.

In molte giurisdizioni la privacy è considerata un diritto umano fondamentale al punto da determinare l’esistenza di vere e proprie leggi a tutela della stessa.

Le sfide degli utenti in materia di privacy personale

Quali sono dunque le sfide che gli utenti online devono affrontare per tutelarsi? Per prima cosa è da considerare estremamente importante il tracciamento online: il comportamento degli utenti viene infatti costantemente e regolarmente monitorato. I cookie spesso registrano ogni nostra attività sul web e sono sempre più i paesi che richiedono ai siti web di avvisare l’utenza. Molti dei siti web che quotidianamente frequentiamo, mancano di trasparenza, con politiche sulla privacy molto complesse e comprensibili.

Una considerazione importante va fatta anche per i social media. Oggi è più facile che mai ricercare un utente online, attraverso le piattaforme social, così come i suoi post o i suoi pensieri, che spesso abbondiamo a questi social con sufficiente leggerezza. La nostra privacy, se non si è oculati ed attenti e non ci si affida a piattaforme serie ed affidabili, potrebbe essere costantemente in pericolo, ovunque sul web.

Conclusioni

Le piattaforme di apprendimento online hanno rivoluzionato il nostro modo di accedere ed usufruire dell’istruzione e della formazione. Proprio attraverso queste piattaforme riusciamo a seguire corsi, partecipare a conferenze ed ottenere certificazioni utili ad arricchire il nostro bagaglio culturale. Parimenti, anche le app in cui trascorriamo il nostro tempo libero con l’idea di divertirci e svagarci sono molto utilizzate oggi. Tutto questo comporta inevitabilmente dei rischi in termini di privacy personale. Adottando le giuste misure è comunque possibile proteggersi, specialmente scegliendo piattaforme affidabili e sfruttando al massimo le possibilità offerte dalle tecnologie moderne.

In sostanza, il mondo delle app offre una serie di vantaggi e qualche rischio che, con le giuste misure, è possibile evitare. Scegliere tra i migliori servizi affidabili deve essere una priorità per la nostra sicurezza online ed in generale per evitare la dispersione dei nostri dati più sensibili.