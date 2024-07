UNARMA Lancia l’App per Smartphone: Un Nuovo Strumento di Supporto per i Carabinieri

NASCE L’APPLICAZIONE UNARMA PER TUTTI I SMARTPHONE

UNARMA, il sindacato più antico e riconosciuto dei Carabinieri, presenta la sua innovativa applicazione mobile, sviluppata per offrire supporto, informazioni e risorse legali ai suoi soci. Quest’app è lo strumento essenziale per ogni Carabiniere che desidera rimanere informato in ogni circostanza.

Funzionalità Principali dell’App:

Tutela Legale: ricevi assistenza per procedimenti disciplinari, amministrativi e penali.

Aggiornamenti in Tempo Reale: Resta sempre aggiornato con le ultime novità. L’app ti notifica ogni importante sviluppo, garantendo che tu non sia mai all’oscuro.

Comunicazione Diretta con il Sindacato: Utilizzare l’app per inviare richieste di supporto, porre domande e ricevere risposte rapide direttamente da UNARMA. La tua linea diretta con il sindacato, sempre disponibile.

Risorse e Documenti Accessibili: Si può esplorare una vasta biblioteca di documenti e guide esclusivamente riservati agli iscritti. Tutto il materiale di cui potresti aver bisogno, organizzato e facilmente consultabile ovunque tu sia.

Interfaccia Utente Intuitiva: L’app è progettata per essere utilizzata facilmente da chiunque, con una navigazione chiara e funzionalità accessibili a tutti gli iscritti, indipendentemente dal grado di familiarità con la tecnologia.

Perché Scaricare l’App di UNARMA?

Questa app rappresenta un punto di svolta nel modo in cui i Carabinieri possono accedere ai servizi sindacali. Offre un modo semplice e diretto per gestire la propria affiliazione, la tutela legale e le comunicazioni, tutto dal proprio smartphone o tablet. Con l’app di UNARMA, ogni Carabiniere ha il potere di rimanere informato, protetto e connesso con il proprio sindacato, in ogni momento e luogo.

Disponibile su AppleStore, l’app di UNARMA è pronta per diventare il tuo nuovo alleato essenziale. Unisciti alla nostra community e scopri come UNARMA continua a difendere i diritti e a supportare i Carabinieri da più di tre decenni.

Le dichiarazioni del Segretario Provinciale generale di Avellino Dott. Massimiliano Lo Priore: UNARMA ASC dimostra ancora una volta di essere un passo avanti anche sotto l’aspetto tecnologico, per dare sempre più servizi ai propri iscritti e metterli in condizione di essere sempre in contatto con noi in modo diretto e continuativo. La nascita di UNARMA APP dimostra che siamo quotidianamente a lavoro, instancabilmente, sempre e solo per i nostri associati. Sono sempre più orgoglioso di dedicare, insieme a tutta la segreteria Avellinese e non solo, parte del nostro tempo libero all’attività sindacale, solo ed esclusivamente per migliorare la vita di chi, da anni, ci da fiducia. Noi siamo un associazione composta di Carabinieri che credono in questo progetto, stanchi di coloro che da anni, prendendo in giro i colleghi, hanno sempre e solo pensato a loro stessi. Questa è la prima di tante novità che a breve pubblicizzeremo. In questo periodo siamo molto impegnati nella contrattazione e non faremo sconti a nessuno, al contrario di chi resta “fuori dal recinto” e lontano dalle problematiche vere dei Carabinieri, perché così abituato da sempre. Noi siamo abituati a restare dentro il recinto e combattere! Molti Carabinieri stanno realizzando che far parte di UNARMA ASC vuol dire far parte di un VERO SINDACATO CHE TUTELA I CARABINIERI, a differenza di altri! Restiamo sempre tutti in contatto! W UNARMA