Una Rivoluzione Digitale per l’Inclusione Lavorativa e Sociale.

di Salvatore Guerriero

Nel panorama sempre più digitale dell’innovazione, un nuovo protagonista si fa spazio: il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Una piattaforma all’avanguardia, la cui nascita incrocia le informazioni di soggetti pubblici e privati a livello nazionale, aprendo le porte a una nuova era di formazione e opportunità lavorative. L’annuncio, fatto di recente dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, insieme ai vertici di Inps e Anpal servizi, segna un passo audace verso una maggiore inclusione sociale e la creazione di opportunità lavorative per chi è in cerca di un nuovo inizio.

La missione del nuovo sistema olè chiara: mettere in contatto i vari attori coinvolti nel mondo del lavoro, dalla sfera pubblica a quella privata, per offrire formazione e opportunità di impiego a coloro che ne hanno più bisogno.

Una delle innovazioni più significative del Siisl è la sua capacità di interconnettere enti pubblici come l’Inps, Anpal e ministeri dell’Istruzione e dell’Università, con soggetti privati quali agenzie per il lavoro e agenzie per la formazione. Questa sinergia senza precedenti apre le porte a un flusso costante di informazioni e opportunità, mettendo a disposizione dei cittadini una vasta gamma di corsi di formazione e offerte di lavoro.

L’implementazione del Siisl è prevista a partire dal primo settembre, con l’obiettivo di fornire un sostegno immediato a coloro che hanno perso il Reddito di cittadinanza. Grazie al Supporto di formazione lavoro (Sfl), che offre un miniassegno mensile di 350 euro in cambio della partecipazione a corsi di formazione, si cerca di colmare il divario tra le esigenze del mercato del lavoro e le competenze dei lavoratori.

La ministra Calderone sottolinea che il Siisl è la realizzazione di un sogno a lungo inseguito, citando il lavoro di Marco Biagi, un influente giurista del lavoro. Questa piattaforma rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una società più inclusiva e delle opportunità, che cerca di mitigare l’impatto delle sfide economiche e di formare cittadini più preparati e resilienti.

Il Siisl rappresenta un chiaro segnale di speranza, creando un ponte tra l’aspirazione all’occupazione e la formazione mirata. La sua implementazione promette di ridurre l’impatto sociale delle sfide economiche, offrendo una possibilità a coloro che cercano di riprendere le redini della propria carriera professionale e contribuire attivamente alla società. Speriamo bene.