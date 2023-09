QUINDICI (AV). GEOLIER: mercoledì 6 settembre in concerto per “IL CORAGGIO DEI BAMBINI SUMMER TOUR”.

l 2023 è sicuramente l’anno di GEOLIER. Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro con i suoi album “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” e “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II” e aver mandato sold out il suo tour indoor – è tra i protagonisti indiscussi anche dell’estate live italiana. Ad aprile, a 3 mesi dalla pubblicazione del tanto atteso secondo album, in cui Geolier ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 brani, il rapper napoletano ha scritto un altro pezzo di storia con “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II”, che contiene il singolo certificato platino “Il male che mi fai” feat. Marracash.

Ne “Il Coraggio dei Bambini” – certificato quattro volte platino da FIMI/GfK Italia – Geolier ha raccontato la sua realtà, cercando di guardare le difficoltà della vita con l’innocenza, la temerarietà e l’inconsapevolezza degli occhi dei bambini. Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 38 dischi di platino e 19 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

GEOLIER mercoledì 6 settembre sarà con il suo tour nel Vallo di Lauro, esattamente a Quindici (AV).