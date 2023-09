Confsal Fesica Avellino: sul caso Cosmopol da rivedere un intero settore

L’intervento del segretario regionale comparto sicurezza Campania Lorenzo Tramaglino <esperto in materia di tutela del personale di sicurezza> e del responsabile provinciale di Avellino Pasquale Procope

Non è un caso isolato, così il dirigente sindacale Lorenzo Tramaglino interviene sul commissariamento Cosmopol.

I problemi nel settore della sicurezza privata sono molteplici, tra il più grave sicuramente quello della paga.

Nel caso Cosmopol abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di guardie giurate e operatori fiduciari, ma visionando le buste paga era quasi tutto nella norma in virtù del Ccnl che dopo otto anni ha visto un rinnovo scandaloso.

Ciò non toglie che gli abusi che le aziende di vigilanza sono solite fare e quello di eccedere con le ore di servizio che spesso superano le dodici giornaliere con mancati riposi e stipendi che vanno poco sopra le mille euro per le guardie giurate, e dalle seicento alle novecento euro per i servizi fiduciari.

Il problema possiamo dire che è di rilievo nazionale, in più casi abbiamo chiesto un intervento istituzionale al fine di valorizzare un settore che viene visto come un prodotto da vendere a ribasso, non solo al committente privato, ma le stesse gare d’appalto pubbliche vengono ribassato al massimo, così favorendo abusi da parte dei datori per coprire i servizi.

Ciò che sta accadendo nel settore negli ultimi mesi con il commissariamento anche di altre aziende leader ci fa ben sperare in un radicale cambiamento settoriale.

Il nostro impegno continuerà al fine di tutelare il personale interessato conclude Tramaglino.