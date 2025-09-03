Un Tuffo nell’Universo

Una serata tra storia e stelle a Guardia Sanframondi

Il 4 settembre 2025, alle ore 20:30, il Castello Medievale di Guardia Sanframondi (BN) si trasformerà in una finestra spalancata sull’infinito.

Sospeso tra le pietre antiche e l’abbraccio del cielo notturno, il borgo accoglierà “Un Tuffo nell’Universo”, un evento che unisce il fascino della storia all’emozione della scienza.

Guidati dall’astronomo Antonio Pepe, vivremo un viaggio indimenticabile:

Tour del cielo stellato con puntamento laser, per scoprire le costellazioni che vegliano sulla nostra notte.

Osservazione della Luna, regina luminosa che rivelerà crateri e segreti nascosti.

Incontro ravvicinato con Saturno e i suoi anelli, grazie a telescopi elettronici e binocoli astronomici, che ci condurranno oltre i confini del visibile.

Un’occasione per lasciarsi incantare, tra silenzi cosmici e meraviglie celesti, dove il passato custodito dalle mura medievali si intreccia con l’eterno respiro dell’universo.

L’ingresso è gratuito: un invito aperto a tutti, per condividere insieme l’emozione di guardare in alto e sentirsi parte di qualcosa di infinito.

Castello Medievale – Guardia Sanframondi (BN)

Giovedì 4 settembre 2025, ore 20:30

Lasciati avvolgere dalla magia di una notte stellata: il cielo ti aspetta.