Un successo la “Giornata di Prevenzione a Sperone: Un Focus sulla Salute con Specialisti di Eccellenza”

In una dimostrazione di impegno verso la salute e il benessere della comunità, si è svolta con grande partecipazione la Giornata di Prevenzione presso la scuola materna di Sperone, in via Funari. L’iniziativa è stata promossa dalla consigliera comunale Paola Rosiello in collaborazione con l’Associazione Amos Partenio, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle pratiche di prevenzione e mettere a disposizione un team di specialisti altamente qualificati.

Questa giornata di prevenzione ha visto la presenza di un team di specialisti altamente qualificati, ognuno dedicato a un aspetto specifico della salute:

Dott. Carlo Iannace – Senologo: Il dottor Iannace ha messo in evidenza l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie mammarie, rivolgendo una particolare attenzione alla salute delle donne. Dott. Michele Capozzi – Ecografista: Esperto nell’uso delle moderne tecnologie di imaginI, il dottor Capozzi ha fornito esami ecografici dettagliati su diverse parti del corpo, contribuendo alla prevenzione e alla diagnosi precoce di numerose patologie. Dott. Giovanni Cibelli – Nefrologo ed Ecografista: Il dottor Cibelli ha portato la sua competenza sia come nefrologo specializzato nei disturbi renali che come esperto di ecografie, offrendo una visione completa sulla salute renale. Dott. Walter Iannaccone – Fisioterapista, Osteopata, Posturologo: Concentrandosi sulla salute fisica e sul benessere generale, il dottor Iannaccone ha fornito consigli e trattamenti personalizzati attraverso la fisioterapia, l’osteopatia e l’analisi posturale. Dott. Raffaele Iandoli – Dermatologo: Con attenzione alla salute della pelle, il dottor Iandoli ha offerto esami dermatologici e risposto a domande sulla dermatologia, contribuendo alla prevenzione di malattie cutanee.

Promuovere la Prevenzione: Questa iniziativa ha messo in luce l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per mantenere una buona salute. Offrendo consulenze, esami e informazioni, il team di specialisti ha reso accessibile la prevenzione a tutti i partecipanti, contribuendo così al benessere della comunità.

La Giornata di Prevenzione a Sperone è stata un evento di successo che ha promosso la consapevolezza sulla salute e ha fornito strumenti concreti per prendersi cura di sé stessi in modo proattivo. Iniziative come questa dimostrano come l’impegno e la collaborazione possano portare a una comunità più sana e consapevole dei propri bisogni di salute. A margine dell’evento anche la presenza dello speaker radiofonico Antonio Manganiello che ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 9,00 va in onda su Kiss Kiss Napoli con la sua trasmissione il “Pipistrello”.

Ecco le nostre interviste nel video allegato.