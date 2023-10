MUGNANO DEL CARDINALE. “Santa Filomena: La Sua Vita, la Devozione del Beato Bartolo Longo e il Momento di Riflessione a Pompei”

La storia di Santa Filomena, come scritta dal Beato Bartolo Longo nel 1896 e rivelata a suor Luisa di Gesù, mistica napoletana, continua a ispirare la devozione di fedeli provenienti da diverse località. Oggi, la famiglia filomeniana, rappresentata da Mugnano del Cardinale, Nocera Superiore, Bitonto e Santa Croce di Magnano, insieme al rettore don Giuseppe Autorino, ha vissuto un toccante momento liturgico e di profonda riflessione presso il santuario di Pompei.

Santa Filomena: Una Vita Straordinaria: La figura di Santa Filomena, giovane martire cristiana, ha catturato l’immaginazione di molti nel corso dei secoli. La sua storia, come narrata dal Beato Bartolo Longo, rivela la sua fede incrollabile e la sua dedizione a Cristo, nonostante le sfide e le persecuzioni che affrontò.

La Rivelazione a Suor Luisa di Gesù: Suor Luisa di Gesù, mistica napoletana del XIX secolo, è stata strumento di una rivelazione divina riguardo a Santa Filomena. Questa rivelazione ha contribuito a diffondere ulteriormente la devozione a Santa Filomena e ha portato alla sua canonizzazione.

La Devozione del Beato Bartolo Longo: Il Beato Bartolo Longo, noto per il suo impegno nella promozione della devozione mariana e la costruzione del Santuario di Pompei, ha scritto dettagliatamente sulla vita di Santa Filomena. La sua opera ha contribuito a far conoscere e amare questa santa in tutto il mondo cattolico.

Il Momento di Riflessione a Pompei: Oggi, la famiglia filomeniana si è riunita nel Santuario di Pompei per un momento di preghiera e riflessione sulla vita e la devozione legate a Santa Filomena. La presenza del rettore don Giuseppe Autorino ha reso questo momento ancora più significativo, consolidando il legame tra la comunità e la santa.

Conclusioni: La vita di Santa Filomena, rivelata a suor Luisa di Gesù e diffusa grazie all’opera del Beato Bartolo Longo, continua a essere una fonte di ispirazione per i fedeli. Il momento di riflessione a Pompei ha sottolineato l’importanza di mantenere viva questa devozione e di onorare la memoria di Santa Filomena, testimone della fede e della dedizione cristiana.