Avellino. Da novembre partono i collegamenti con l’alta velocità di Afragola.

di Andrea Squittieri

Con un comunicato sui social la ditta di trasporti “Bartolini Turismo” ha ufficializzato l’apertura, dal mese di novembre, dei collegamenti via autobus tra il capoluogo irpino e la stazione ferroviaria di Napoli Afragola. Il ponte con lo snodo ferroviario, posto sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, darà alla città di Avellino la possibilità di compiere ulteriori passi al di fuori dell’isolamento logistico al quale era stata relegata. In città, infatti, non si ode con regolarità il fischio delle locomotive ormai da tempo, rendendo Avellino, di fatto, l’unico capoluogo campano privo di dignità ferroviaria. Si dicono soddisfatte le associazioni “Svimar” e “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, che hanno lungamente insistito sulla necessità di creare un servizio navetta. Le linee previste partiranno da Piazzetta Santa Rita, ulteriori comunicazioni riguardo tariffe e orari saranno rese da Bartolini Turismo nei prossimi giorni.