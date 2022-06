Un giovane studente di Mugnano si aggiudica il primo posto del Concorso artistico regionale “Green economy, arte e creatività”

Il giovane Mario Casoria, di Mugnano del Cardinale e studente dell’ISIS “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano, Diretto dal DS Prof. Carmine Strocchia, si è aggiudicato il primo posto della prima edizione del concorso “Green economy, arte e creatività”, aperto agli studenti di tutti i Licei artistici della Campania.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 giugno nella sala conferenze della società Ambiente S.p.A. di San Vitaliano, della Holding Greenenergy, con il plauso della Presidente della Holding, dott.ssa Annapaola Porzio.

Gli Studenti dei Licei artistici campani hanno partecipato al bando con grande entusiasmo, presentando complessivamente ben 108 opere e installazioni aventi come tema l’ecosostenibilità ambientale, il riciclo e riuso creativo dei materiali di scarto, la lotta al cambiamento climatico, l’energia pulita e accessibile, dando vita a una “collettiva” giovanile comprendente ben 108 opere.

Come dicevamo, tra queste, la Commissione giudicatrice composta da esperti del settore ha classificato al primo posto Mario Casoria, che ha presentato l’opera Carillon della Vita, una scultura in fil di ferro e pittura su legno; al secondo posto Gioia Pepe, del Liceo Galizia di Nocera Inferiore, con una Tabs Bags realizzata con fil di ferro e linguette delle lattine di bibite e, al terzo posto, Claudia Moccia del Liceo Grandi di Sorrento, con un’opera grafica dal titolo: Il mondo che non vorrei.

Al giovane artista mugnanese, che in seguito al premio, sarà capofila e coordinatore di altre manifestazioni artistiche, vanno i rallegramenti di tutta la Redazione di Bassa Irpinia.

Benedetta Napolitano

adsense – Responsive – Post Articolo