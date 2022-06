MUGNANO del CARDINALE. Imprenditore assolto dal Gup dall’accusa di falso e appropriazione indebita

Il Gup Ciccone del Tribunale di Avellino a seguito di udienza preliminare ha assolto questa mattina un imprenditore di Mugnano del Cardinale, difeso dell’avvocato Saveriano Liberato del foro di Avellino, dall’accusa di falso e appropriazione indebita. La vicenda riguarda la vendita di grosse quantità di legname da parte dell’imprenditore, assolto per non luogo a procedere, a un commerciante di legname per la vendita a dettaglio. Il mancato pagamento di alcune consegne effettuate dal grossista mugnanese all’altro commerciante aveva fatto maturare un debito di centinaia di migliaia di euro, fino al punto che venivano presentate alla Procura denunce-querele dall’insolvente. Questa mattina il Gup Ciccone ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Liberato Saveriano disponendo il non luogo a procedere per i reati ascritti nonostante che dall’altra parte ci fosse l’opposizione all’archiviazione e la costituzione di parte civile. Un risultato non da poco ottenuto dal difensore senza passare per il processo.

adsense – Responsive – Post Articolo