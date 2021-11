Un concorso per dire no alla violenza, organizzato dall’Associazione “Il bucaneve”

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione “Il bucaneve” organizza il Convegno “Urlano le donne che ancora muoiono”, per sensibilizzare e per promuovere la cultura della non violenza attraverso l’arte, la poesia e i racconti. Il nostro contributo per dire no alla VIOLENZA: Nessuno nasce schiavo, nessuno muore per mano di chi ama. Partecipazione gratuita al Concorso “Urla la poesia e l’arte”, entro il 20 novembre c.a. potete inviare le opere a maria.ronca@gmail.com