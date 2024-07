U.S. Avellino. Triennale per Marco Toscano, arriva dalla Casertana

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Casertana F.C., a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Toscano. Nato a Erice (TP) il 7 luglio 1997 il centrocampista siciliano ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili del Palermo, in carriera ha indossato le maglie di Siracusa, Trapani, Entella, Virtus Francavilla, Gubbio e Casertana.

In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 210 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C realizzando 6 reti e fornendo 13 assist.

Benvenuto in Irpinia Marco!