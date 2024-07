Regione Campania finanzia il progetto “Non Perdiamoci di Vista” per l’inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale

Con il Decreto Dirigenziale n. 697 del 25 luglio 2024, pubblicato sul BURC n. 53 del 29 luglio 2024, la Regione Campania ha approvato il finanziamento del progetto “Non Perdiamoci di Vista”. Questa iniziativa rientra nell’Avviso Pubblico per la Selezione di Interventi Volti a Favorire l’Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità Sensoriale, finalizzato a superare le barriere immateriali e materiali di tipo comunicativo e informativo, come approvato dalla Delibera di Giunta n. 607 del 25 ottobre 2023.

Il progetto, presentato in ATS costituenda con Projenia SCS come capofila e partner quali SannioIrpinia Lab APS, UNIVOC di Benevento, ASD Real Vesuviana, ADAC APS, Associazione Einstein Non Sa Leggere e ANVPI sezione di Giugliano in Campania, rappresenta un impegno continuativo e tangibile che mira a migliorare la vita di centinaia di persone non vedenti o ipovedenti. Questa iniziativa è il risultato di anni di attività delle associazioni coinvolte, volte a creare contesti inclusivi e soddisfare i bisogni degli utenti, proseguendo le azioni delle precedenti progettazioni “Ora che ho perso la vista ci vedo di più” (2022/2023) e “L’essenziale è invisibile agli occhi” (2023/2024).

“Non Perdiamoci di Vista” ha l’obiettivo di superare definitivamente gli stereotipi e i pregiudizi legati alla disabilità visiva, dimostrando che le persone non vedenti possono essere autonome e autorealizzarsi in molteplici aspetti della vita quotidiana. Spesso, infatti, si pensa erroneamente che i ciechi non possano gestire la propria vita, svolgere professioni diverse da quella di centralinista, viaggiare autonomamente, fare sport, visitare musei, vedere film, leggere libri o crescere un figlio.

Il progetto intende anche abbattere gli stereotipi linguistici, incoraggiando l’uso di termini comuni legati al verbo “vedere” anche nelle conversazioni con persone non vedenti. Questo approccio vuole promuovere una comprensione più realistica delle capacità delle persone cieche e migliorare le relazioni interpersonali.

“Non Perdiamoci di Vista” si articola in quattro macro aree:

Autonomia e Mobilità Percorsi formativi inclusivi e accessibili Inclusione lavorativa di qualità Cultura, Sport e turismo sostenibile

Per i prossimi 17 mesi, il progetto prevede numerose attività per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità sensoriale di tutte le età, tra cui orientamento nello spazio, formazione su Braille e informatica, laboratori di pet therapy e arte, attività sportive e ricreative come viaggi accessibili, eventi al buio e un corso innovativo per assaggiatori di olio. Inoltre, sarà attivato uno sportello di orientamento al lavoro e tirocini formativi.

La collaborazione per la realizzazione dell’intervento coinvolge, oltre ai partner in ATS, vari enti collaboratori esterni, tra cui l’Ambito n. 25 (Pomigliano D’Arco capofila) e l’Ambito Sociale di Zona B1 (Benevento capofila), il Comune di Apollosa, il Conservatorio Statale N. Sala di Benevento, l’Associazione Solidarte di Sant’Anastasia, l’Accademia Lizard di Benevento, l’Associazione Cives, la Cooperativa Nuovi Orizzonti di Caserta, e gli istituti scolastici A. Lombardi di Airola e Da Vinci di Sant’Anastasia.

La proposta progettuale “Non Perdiamoci di Vista” rappresenta il consolidamento di una rete di associazioni che operano con persone con disabilità sensoriale, con l’obiettivo di realizzare interventi concreti e partecipati. Dopo la pausa estiva, per i prossimi 17 mesi, sarà proprio il caso di dire: “Non Perdiamoci di Vista”!