U.S. Avellino. L’esito degli esami strumentali per Armando Izzo

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore Armando Izzo in occasione della gara Spezia – Avellino, e nello specifico al termine del riscaldamento pre partita, ha accusato un fastidio al polpaccio destro in seguito al quale non è stato possibile impiegarlo nell’arco dei novanta minuti.

Nei giorni scorsi tale problematica è stata approfondita sottoponendo il giocatore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo.

Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali per tornare a disposizione prima possibile.