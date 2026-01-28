LEGO lancia il pallone da calcio in scala reale con uno stadio nascosto

LEGO amplia la sua offerta dedicata al calcio con un set pensato per unire costruzione, design ed esposizione. Si tratta del Pallone da calcio LEGO Editions (43019), un modello costruibile in scala reale che, una volta completato, nasconde al suo interno una vera sorpresa.

Il set è composto da 1.498 pezzi ed è ispirato al classico pallone da calcio misura 5, riprodotto con proporzioni fedeli grazie a una struttura arrotondata realizzata anche con elementi LEGO Technic. L’esterno è caratterizzato da sei dischi decorativi, mentre una base nera inclusa consente di esporre il modello come oggetto da collezione.

La particolarità è all’interno: aprendo il pallone si scopre una scena di celebrazione con un micro stadio mobile. Un meccanismo attivabile tramite pulsante mette in movimento i festeggiamenti, con fuochi d’artificio, un piccolo trofeo dorato al centro e maxi schermi, aggiungendo interattività e sorpresa alla costruzione.

Il set è consigliato dai 10 anni in su, ma guarda chiaramente anche agli adulti e ai collezionisti, soprattutto a chi ama il calcio. Fa parte della nuova linea LEGO Editions, dedicata al mondo del pallone, che include anche il Trofeo ufficiale della Coppa del Mondo FIFA in arrivo a marzo.

Il Pallone da calcio LEGO Editions sarà disponibile dal 1° marzo 2026 al prezzo di 119,99 euro, ma è già preordinabile. È acquistabile anche su Amazon allo stesso prezzo: in questo caso non si accumulano punti LEGO Insiders, ma resta la possibilità di eventuali ribassi automatici prima del lancio ufficiale.