U.S. Avellino. I convocati per la gara contro la Virtus Entella, out anche Sounas

In vista del match tra Avellino e Virtus Entella, valido per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 39 Besaggio;

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 57 Campanile, 94 Insigne.

REPORT

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Patrick Enrici deve scontare un turno di squalifica.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Ha iniziato un leggero lavoro in palestra.

Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.

Dimitrios Sounas dopo aver accusato un fastidio in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore destro.

Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra.