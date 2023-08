Tufino – Rientra in paese la Statua di San Bartolomeo dopo il restauro

La comunità di Tufino si appresta ad accogliere la statua di San Bartolomeo Apostolo che rientrerà in paese, oggi. Alle 17.30 ci sarà l’ arrivo della statua in piazza Gragnano, seguiranno i saluti del parroco don Angelo Schettino e del sindaco dott Michele Arvonio, ci sarà poi l’ incensazione della statua e la processione fino alla Parrocchia. Alle 18, nella chiesa parrocchiale, il dott. Umberto Maggio, restauratore, relazionerà sui lavori di restauro. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa con inizio del novenario in preparazione alla festa di San Bartolomeo Apostolo.In serata, sempre in parrocchia, il cantautore don Mimmo Iervolino terrà un concerto sulla “Laudato sì”. La popolazione è invitata a partecipare. (L.C.)