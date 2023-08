Avellino – Ieri, la Processione di Maria Assunta in cielo. Video

Ieri 15 agosto, come da tradizione, gli avellinesi hanno reso omaggio a Maria Assunta in cielo, recandosi, sin dalle prime ore del giorno, nel duomo per pregare.

In serata alle 19 è iniziata la Processione Solenne che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Erano presenti le autorità ecclesiastiche, civili e militari.

La festa dell’Assunta crea unione tra le generazioni e da sempre è molto sentita dagli avellinesi. (L.C.)