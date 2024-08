Tufino – Iniziativa solidale in piazza stasera “Quann ero piccirella”

In piazza Gragnano, a partire dalle ore 21, si terrà la IV edizione di “Un libro per San Bartolomeo” organizzata dal Comitato Festa.

Sarà presentato il libro “Quann ero piccirella” scritto dalla prof.ssa Stefania Guarracino.

La manifestazione ha un alto spessore morale in quanto il ricavato della vendita delle copie del libro andrà in beneficenza all’ associazione AGOP Campania (Associazione genitori oncologia pediatrica).

All’evento interverranno don Angelo Schettino, parroco del paese,l’avv. Filomena Silvano, assessore alla Cultura, la prof.ssa Antonella Aliperti per l’associazione

AGOP e naturalmente l’autrice la prof ssa Stefania Guarracino.

La popolazione è invitata a partecipare.(L.C.)