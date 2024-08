Forino (Av): Pubblico delle grandi occasioni per la prima serata di Sera Passaie .Si replica stasera con la presenza di altri grandi artisti.

“Sera Passaie a Forino”, buona la prima. L’appuntamento della 17esima edizione che si terrà dal 17 al 20 Agosto a Forino, nella prima Serata ha visto un grandissimo afflusso di gente che ha affollato le strade della cittadina irpina, ma soprattutto del Centro storico dove si sono svolti tutti gli spettacoli della Kermesse. Il Festival con tanta musica, artisti di strada, intrattenimento per bambini, espositori artigianali e ottima enogastronomia locale, proprio nella prima serata ha tenuto molto bene testa alla vicina Avellino dove ad esibirsi c’ era il cantante Sal Da Vinci. Una gran bella soddisfazione sia per gli organizzatori quanto per la stessa cittadina, che si è animata di gente proveniente da diversi luoghi della Regione, anche perché Sere Passaie offre quella atmosfera, quei sapori particolari che ne fanno la differenza. Inoltre il visitatore potrà ben ammirare , per l’ occasione l’ antico Palazzo Caracciolo, i cortili gentilizi le chiese, congreghe, oltre che esposizioni di artigiani, pittori, scultori, prodotti tipici ed enogastronomici. La prima Serata ha visto la presenza dei Terrasonora, Lost Dogs, Dj Marmy, Dj Antonio Imbriano e The Voice Big Wave. Si replica Domenica 18 con i gruppi Kamafei, The Crossroad e dei Kalimma nonché tantissimi artisti di strada. Daniele Biondi